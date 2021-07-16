Dyrachyo и re1bl могут покинуть состав Winstrike Team

Команда Winstrike Team по Dota 2 приняла решение изменить состав в преддверии выступления на турнире Champions League 2021 Season 2, информирует Cybersport.Metaratings.ru.

Состав Winstrike могут покинуть сразу два игрока — это Антон dyrachyo Шкредов и Максим re1bl Афанасьев. Кто займет их место пока неизвестно, однако, Winstrike тестирует бывшего игрока HellRaisers, Gambit и VP.Prodigy Арслана xannii Шаджанова и Егора 19teen Лексютина, который ранее выступал за NoTechies.

Предполагаемый состав Winstrike по Dota 2:

Арслан xannii Шаджанов;

Егор 19teen Лексютин;

Евгений chshrct Кастрама;

Даниял yamich Лазебный;

Никита Pahtomem Балаганин.

Напомним, что состав Winstrike Team провалил отборочные на The International 10, проиграв два матча Team Spirit (0:2) и Team Empire (0:2), вылетев во втором раунде нижней сетки.