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Dyrachyo и re1bl могут покинуть состав Winstrike Team

11:47

Команда Winstrike Team по Dota 2 приняла решение изменить состав в преддверии выступления на турнире Champions League 2021 Season 2, информирует Cybersport.Metaratings.ru.

Состав Winstrike могут покинуть сразу два игрока — это Антон dyrachyo Шкредов и Максим re1bl Афанасьев. Кто займет их место пока неизвестно, однако, Winstrike тестирует бывшего игрока HellRaisers, Gambit и VP.Prodigy Арслана xannii Шаджанова и Егора 19teen Лексютина, который ранее выступал за NoTechies.

Предполагаемый состав Winstrike по Dota 2:

Арслан xannii Шаджанов;

Егор 19teen Лексютин;

Евгений chshrct Кастрама;

Даниял yamich Лазебный;

Никита Pahtomem Балаганин.

Напомним, что состав Winstrike Team провалил отборочные на The International 10, проиграв два матча Team Spirit (0:2) и Team Empire (0:2), вылетев во втором раунде нижней сетки.

Дополнительная информация:

https://cybersport.metaratings.ru/news/dyrachyo-i-re1bl-pokinuli-sostav-winstrike-team-1002962/

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