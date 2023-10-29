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Сегодня, 15:40

Смит — о выходе Team Spirit в финал The International 2023: «Для наших ребят этот турнир выдался удачным»

Артем Бухаев
Корреспондент
Константин Белов
Корреспондент
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Президент Федерации компьютерного спорта (ФКС) России Дмитрий Смит в разговоре с «СЭ» прокомментировал выход Team Spirit в гранд-финал The International 2023 по Dota 2.

«Результаты исключительно положительные, ребята из Team Spirit сейчас в шаге от второго аегиса. Таким достижением сейчас может похвастаться только одна команда, и, конечно, мы будем очень рады, если наши соотечественники войдут в это элитный клуб двукратных чемпионов Инта. В целом уже сейчас можно сказать, что для наших ребят этот The International выдался удачным, ведь спортсменов из России на него приехало больше, чем из какой-либо другой страны. Но мы, конечно, ждем от Спиритов победы», — сказал Смит «СЭ».

Team Spirit уже обеспечила себе на турнире как минимум второе место, выйдя в главный финал, который состоится в ночь с 29 на 30 октября.

В случае успеха в гранд-финале победа на The International 2023 станет второй для Team Spirit — ранее «Драконы» уже побеждали в октябре 2021 года.

Team Spirit (Dota 2)
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