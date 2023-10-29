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Сегодня, 12:10

The International 2023: расписание на финальный день — главный финал начнется в полночь по Москве

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото Valve/Flickr

The International 2023 подходит к ожидаемому финалу — пропустить его было бы обидно, не так ли? К счастью, на этот раз ставить будильник на 5 утра не понадобится. Предпоследний матч начнется в 20:00 по Москве — LGD сойдется с Gaming Gladiators за право выступить против Team Spirit.

LGD. Финальная сетка плей-офф The International 2023: LGD сразится с Gladiators за право выступить против Team Spirit

Финальная игра начинается ровно в полночь, спустя четыре часа после предыдущего матча. Как и всегда, посмотреть завершающие состязания этого TI на русском языке можно на официальных трансляциях.

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Cетка плей-офф The International 2023: LGD сразится с Gladiators за право сыграть в финале с Team Spirit
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