Игроки недовольны сильной Мэри Джейн из «Человека-паука 2» — авторы объяснили, в чем дело

«Человек-паук 2» от Sony понравился публике, но полностью избежать недовольства все равно не получилось. Так, некоторым геймерам не понравилась чересчур сильная Мэри Джейн — дескать, в своих миссиях героиня вырубает противников шокером с одного удара, в то время как протагонистам со сверхспособностями приходится бить врагов несколько раз.

Разработчики объяснили, что им пришлось усилить персонажа по очень простой причине — так за нее стало интереснее играть.

По словам креативного директора студии, они понимали, что стелс-миссии за Мэри Джейн не очень нравились игрокам еще в прошлой части и в сиквеле было просто необходимо сделать ее более сильной и активной.