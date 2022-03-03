ESL дисквалифицировала Virtus.pro и Gambit с ESL Pro League

Организатор турниров по CS:GO ESL объявил об исключении российских команд Virtus.pro и Gambit из числа участников ESL Pro League.

Согласно заявлению на официальном сайте организаторов, решение было принято в связи с ситуацией на Украине. Кроме того, ESL приостановила проведение всех своих турниров в Восточной Европе.

При этом Virtus.pro и Gambit смогут участвовать в турнире под нейтральным названием, не представляя свою страну и не используя логотипы своих организаций и спонсоров.