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Сегодня, 12:49

ESL дисквалифицировала Virtus.pro и Gambit с ESL Pro League

Иван Торопцев
Корреспондент
Игроки команды Virtus.pro по CS:GO.
Фото Instagram

Организатор турниров по CS:GO ESL объявил об исключении российских команд Virtus.pro и Gambit из числа участников ESL Pro League.

Согласно заявлению на официальном сайте организаторов, решение было принято в связи с ситуацией на Украине. Кроме того, ESL приостановила проведение всех своих турниров в Восточной Европе.

При этом Virtus.pro и Gambit смогут участвовать в турнире под нейтральным названием, не представляя свою страну и не используя логотипы своих организаций и спонсоров.

Источник: https://www.eslgaming.com/article/statement-ukraine-4457
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