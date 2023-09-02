Видеоигры
Новости
Главная
Видеоигры

Сегодня, 21:50

Авторы русской ролевой игры «Смута» рассказали о создании персонажей

Богдан Виноградов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Смута.
Фото Cyberia Nova

Отечественная ролевая игра «Смута» должна выйти до конца 2024 года, а пока ее авторы выпускают дневники разработки. Последний из них был посвящен созданию персонажей.

Разработчики рассказали, что сценарий игры тщательно следует сюжету первого в России исторического романа «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году» — соответственно, и большинство персонажей перенесены прямо оттуда. В их число входит главный герой, Юрий Милославский, и антагонист — боярин Кручина-Шалонский.

Их облик создается с учетом исторической достоверности, и той ролью, которой они обладают в геймплее — например, противник дальнего боя или мини-босс.

Недавно мы рассказывали о другом крупном отечественном проекте, экшене «Война миров: Сибирь».

Война Миров: Сибирь. 1С показала трейлер «Война Миров: Сибирь» — игры про вторжение марсиан в Россию

Источник: ВК-группа игры
1
0
Видеоигры: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь
Читайте также
Овечкин ответил на вопрос, когда сделает себе голливудскую улыбку
Гашек опять раскритиковал россиян: бывший хоккеист недоволен приездом футболистов в Чехию
Умер бывший постпред США при ООН Билл Ричардсон
В Волгограде нашли учителя для детей выходцев из стран СНГ
Путин отметил творческий потенциал и талант актрисы Прокловой
Как меняются границы стран: спецпроект «Известий»
Популярное видео
EPICENTER: Moscow - главное киберспортивное событие в России
Гранд-финал турнира EPICENTER по CS:GO
«Реал» — «Хетафе»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Гранада»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Райо Вальекано» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Гальченюк — в СКА, Ротенберга удалили до конца матча
«Сельта» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Лас-Пальмас» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Топ-5 голов 3-го тура ЮФЛ-3
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
«Ак Барс» урезал зарплату Дамиру Жафярову
СКА отправил Подъяпольского в «Ладу»
«Авангард» подписал Ивана Николишина
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
«Авангард» разгромлен дома, Иван Николишин присоединится к омичам
«Бетис» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Иван Федотов сыграл первый матч за ЦСКА после армии
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
«Альмерия» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Сельта»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Илья Любушкин обменян в «Анахайм»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Геймеры привели хакершу EMPRESS в ярость — им не понравилась ее музыка
Новости
RSS RSS
Все новости