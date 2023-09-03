Игроку в CS:GO выпал нож ценой в 12 миллионов рублей

День одного из игроков в Counter-Strike: Global Offensive резко стал гораздо лучше — и неудивительно, ведь ему выпал уникальный нож «Бродяга» «Голубой драгоценный камень» в качестве прямиком с завода.

Counter-Strike: Global Offensive. Фото Valve

Почему это круто? Во-первых, этот клинок действительно очень красивый. А во-вторых, его обладателю уже предложили продать нож за 125 тысяч долларов — это немногим более 12 миллионов рублей.

Как именно новоявленный миллионер поступит со своим сокровищем, пока неизвестно.