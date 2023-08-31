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Сегодня, 19:05

1С показала трейлер «Война Миров: Сибирь» — игры про вторжение марсиан в Россию

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Война Миров: Сибирь.
Фото 1C Games Studios

1C Game Studios представила дебютный трейлер игры «Война Миров: Сибирь» — экшена от третьего лица про альтернативную историю Российской империи.

Создатели пообещали, что в проекте будет «много красивых персонажей и локаций, кинематографических сцен и испытаний». Это «амбициозный проект и серьезный вызов для независимой игровой студии».

Война Миров: Сибирь.
Фото 1C Games Studios

Точной даты релиза у новинки пока нет, сейчас авторы разыскивают в команду художников, программистов, аниматоров и дизайнеров миссий.

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