1С показала трейлер «Война Миров: Сибирь» — игры про вторжение марсиан в Россию

1C Game Studios представила дебютный трейлер игры «Война Миров: Сибирь» — экшена от третьего лица про альтернативную историю Российской империи.

Создатели пообещали, что в проекте будет «много красивых персонажей и локаций, кинематографических сцен и испытаний». Это «амбициозный проект и серьезный вызов для независимой игровой студии».

Война Миров: Сибирь. Фото 1C Games Studios

Точной даты релиза у новинки пока нет, сейчас авторы разыскивают в команду художников, программистов, аниматоров и дизайнеров миссий.