Apple представила линейку iPhone 15 — у смартфонов будет USB-C разъем

На презентации компании Apple показали новую линейку смартфонов iPhone.

Все новые модели и iPhone 15 в том числе получат динамический остров. У телефона будут закругленные рамки и матовая крышка. У iPhone 15 будет процессор Apple A16 Bionic, такой же как у iPhone 14 Pro.

В линейке будет пять цветов корпуса:

iPhone 15. Фото Apple

Главная камера iPhone 15 — 48 мегапикселей. Диагональ экрана iPhone 15 — 6,1 дюйма, а iPhone 15 Plus — 6,7 дюйма. Яркость дисплея составляет 2000 нит. Яркость экрана в пике увеличена до 2000 нит.

iPhone 15 и iPhone 15 Plus. Фото Apple

Задняя поверхность корпуса iPhone 15 и iPhone 15 Plus получила матовую поверхность.

Экран iPhone защищен стеклом Ceramic Shield, что, как обещают Apple, сможет защитить экран от царапин и сколов.

Новая линейка iPhone получила активный шумодав, который заметно облегчит звонки среди гула улиц.

Главным изменением от Apple стал переход на USB-C разъем — из-за законодательства Евросоюза компании пришлось отказаться от Lightning, но ничего плохого в этом нет. Такое решение наоборот сделает iPhone универсальным смартфоном, ведь большинство гаджетов уже перешли на единый разъем.

Цены на iPhone 15:

Версия на 128 Gb — $ 799 долларов или 75 500 рублей;

Цены на iPhone 15 Plus: