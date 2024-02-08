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8 февраля, 14:20

Apple повторяет за Samsung: компания сделает свои складные смартфоны

Владислав Шалганов
Корреспондент
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iPhone.
Фото Apple News, Telegram

The Information выяснило, что Apple разрабатывает прототипы складных смартфонов.

iPhone.
Фото Apple

Компания планирует сделать iPhone-раскладушку не толще обычных смартфонов, из-за чего разработка занимает много времени. Не исключено, что работу над складными устройствами и вовсе отменят из-за того, что они не будут соответствовать стандартам качества компании.

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Показать складной смартфон Apple сможет не раньше 2026 года.

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