Apple повторяет за Samsung: компания сделает свои складные смартфоны

The Information выяснило, что Apple разрабатывает прототипы складных смартфонов.

iPhone. Фото Apple

Компания планирует сделать iPhone-раскладушку не толще обычных смартфонов, из-за чего разработка занимает много времени. Не исключено, что работу над складными устройствами и вовсе отменят из-за того, что они не будут соответствовать стандартам качества компании.

Показать складной смартфон Apple сможет не раньше 2026 года.