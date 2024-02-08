Apple повторяет за Samsung: компания сделает свои складные смартфоны
The Information выяснило, что Apple разрабатывает прототипы складных смартфонов.
iPhone.
Фото Apple
Компания планирует сделать iPhone-раскладушку не толще обычных смартфонов, из-за чего разработка занимает много времени. Не исключено, что работу над складными устройствами и вовсе отменят из-за того, что они не будут соответствовать стандартам качества компании.
Показать складной смартфон Apple сможет не раньше 2026 года.
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