Как модель из Кореи стала героиней новой игры для PS5 — разработчики в восторге от ее тела

Авторы Stellar Blade не без удовольствия заметили, что многие геймеры называют их проект «первой игрой с красивыми женщинами за долгое время».

По их словам, для главной героини они специально искали модель с телом, формы которой будут максимально привлекательными для игроков — лицо персонажа было нарисовано художниками заранее. Этой моделью оказалась Син Джэ-юнь.

Фото Shift Up