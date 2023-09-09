Bethesda подделала оценки Starfield — геймеры в гневе

Геймеры в гневе от того, что Bethesda подделала оценки на официальном арте Starfield.

Starfield. Фото Bethesda

Внимание на несостыковку оценок обратил TigerCA213 в Twitter — на официальном изображении Starfield значится издание Metro с оценкой 5/5, но на официальном сайте издания у игры стоит оценка в 6/10.

Даже при переводе десятибалльной системы оценок в пятибалльную оценка от Metro должна была быть 3/5, а не 5.

Оценки Starfield. Фото Valve

Пост набрал популярность в соцсети и вызвал большое недовольство у игроков. Геймеры требуют ответа от Bethesda, которого на данный момент пока нет.