Профессиональный игрок Aurora Gaming Фролов положительно оценил CS2

Профессиональный игрок Aurora Gaming Евгений r3salt Фролов специально поделился мнением по поводу недавнего обновления в CS2.

«Обожаю обновления, очень люблю, когда в игру вводится что-то новое и мета не стоит на месте. Особенно радует то, что разработчики балансируют экономику CT и Т. Это очень классно. Теперь играю с M4A4», — приводит слова Фролова Metaratings.

Yочью 24 мая компания Valve добавила в CS2 новое крупное обновление, исправляющее множество ошибок.