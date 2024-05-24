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Сегодня, 14:21

Профессиональный игрок Aurora Gaming Фролов положительно оценил CS2

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Профессиональный игрок Aurora Gaming Евгений r3salt Фролов специально поделился мнением по поводу недавнего обновления в CS2.

«Обожаю обновления, очень люблю, когда в игру вводится что-то новое и мета не стоит на месте. Особенно радует то, что разработчики балансируют экономику CT и Т. Это очень классно. Теперь играю с M4A4», — приводит слова Фролова Metaratings.

Yочью 24 мая компания Valve добавила в CS2 новое крупное обновление, исправляющее множество ошибок.

Источник: Metaratings.ru
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