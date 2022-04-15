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CD Projekt RED прекратила сотрудничество с компаниями из России и Белоруссии

Пьеретта АРКАН
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CD Projekt RED прекратила сотрудничество с компаниями из России и Белоруссии.

Польская компания-разработчик («Ведьмак» и Cyberpunk 2077) приостановила сотрудничество с компаниями из России и Белоруссии. Об этом стало известно из финансового отчета CD Projekt RED по итогам 2021 года.

«Компания прекратила или находится в процессе прекращения сотрудничества с российскими поставщиками. В настоящее время компания не намерена начинать дальнейшее сотрудничество с российскими или белорусскими организациями», — говорится в отчете.

Ранее CD Projekt Red приостановили продажи своих игр в России и Белоруссии, а также перенесли релиз некстген-версии «Ведьмака 3», так как патчем занималось российское подразделение Saber Interactive из Санкт-Петербурга.

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