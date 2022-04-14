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Сегодня, 12:14

Некстген-версию «Ведьмака 3» перенесли на неопределенный срок

Пьеретта АРКАН
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Некстген-версию «Ведьмака 3» перенесли на неопределенный срок.

Слухи об отстранении Санкт-Петербургского отделения Saber Interactive подтвердились. CD Projekt «решила продолжить разработку некстген-версии RPG собственными силами». На данный момент разработка передана внутренней команде.

Разработчики обещают объявить новую дату релиза, как только смогут.

«В настоящее время мы оцениваем объем работ, которые необходимо выполнить, и поэтому вынуждены отложить выпуск Q2 до дальнейшего уведомления», — говорится в сообщении пресс-службы компании.

Изначально The Witcher 3 для PlayStation 5 и Xbox Series X|S должен был выйти во втором квартале этого года.

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