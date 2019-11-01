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Зелимхан Бакаев вошел в состав команды недели FIFA 20

16:00
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Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев попал в сборную недели футбольного симулятора FIFA 20.

Он включен в число запасных. В матче 14-го тура чемпионата России Бакаев в составе московского клуба трижды ассистировал авторам мячей в ворота столичного «Локомотива» (3:0).


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