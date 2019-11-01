? Зелимхан Бакаев вошел в состав команды недели FIFA 20!



Сегодня на «Открытие Арене» нашей «десятке» вручили персональную карточку с обновленными скиллами @EASPORTSFIFA



? Приятный бонус к трем голевым пасам в матче с «Локо»!#Бакаев #Спартак #силавединстве #FIFA20 pic.twitter.com/w6g0iFaXf9