Зелимхан Бакаев вошел в состав команды недели FIFA 20
Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев попал в сборную недели футбольного симулятора FIFA 20.
Он включен в число запасных. В матче 14-го тура чемпионата России Бакаев в составе московского клуба трижды ассистировал авторам мячей в ворота столичного «Локомотива» (3:0).
? Зелимхан Бакаев вошел в состав команды недели FIFA 20!— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) November 1, 2019
Сегодня на «Открытие Арене» нашей «десятке» вручили персональную карточку с обновленными скиллами @EASPORTSFIFA
? Приятный бонус к трем голевым пасам в матче с «Локо»!#Бакаев #Спартак #силавединстве #FIFA20 pic.twitter.com/w6g0iFaXf9
9?7? PACE ??for @KMbappe in #TOTW 7!— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) October 30, 2019
Available in packs at 6PM UK #FUT20 pic.twitter.com/91pMgb241b
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