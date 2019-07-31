За "Барселону", "Арсенал", "Баварию" и "Ювентус" можно сыграть в демо-версии PES 2020

Во вторник, 30 июля, состоялся выход демо-версии нового футбольного симулятора Pro Evolution Soccer 2020. На платформах Steam, Xbox One и Play Station 4 можно сыграть офлайн и по сети за "Баварию", "Барселону", "Ювентус", "Манчестер Юнайтед", "Арсенал", "Палмейрас", "Фламенго", "Сан-Паулу", "Коринтианс", "Васко да Гама", "Бока Хуниорс", "Ривер Плейт" и "Коло Коло". Кроме того, игроки смогут воспользоваться режимом "Редактор" для создания своих форм.

Напомним, PES 2020 является единственным футсимом, где будет полностью лицензирован чемпионат России. Выход игры запланирован на 10 сентября августа этого года.