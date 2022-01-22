Де Брейне стал амбассадором нового футбольного симулятора UFL

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брейне стал официальным представителем нового футбольного симулятора UFL. Разработчики показали игровую модель бельгийца.

«Все дело в точности. Добро пожаловать, наш новый посол! Не можем дождаться, когда ты начнешь раздавать ассисты в качестве игрового аватара», — говорится в сообщении на странице UFL в Instagram.

Ранее партнерами UFL стали «Вест Хэм», «Шахтер» и «Монако», а также игроки Александр Зинченко, Ромелу Лукаку и Роберту Фирмину.

Новый футбольный симулятор, который обещает превзойти популярные серии FIFA и PES, был анонсирован 25 августа. В конце января будут показаны первые кадры игрового процесса.