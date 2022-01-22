Киберспорт
Киберфутбол
Новости Статьи DOTA CS:GO League of Legends
Главная
Киберспорт
Киберфутбол

Сегодня, 01:55

Де Брейне стал амбассадором нового футбольного симулятора UFL

Евгений Козинов
Корреспондент
Кевин де Брейне.
Фото Instagram

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брейне стал официальным представителем нового футбольного симулятора UFL. Разработчики показали игровую модель бельгийца.

«Все дело в точности. Добро пожаловать, наш новый посол! Не можем дождаться, когда ты начнешь раздавать ассисты в качестве игрового аватара», — говорится в сообщении на странице UFL в Instagram.

Публикация от UFL (@uflgame)

Ранее партнерами UFL стали «Вест Хэм», «Шахтер» и «Монако», а также игроки Александр Зинченко, Ромелу Лукаку и Роберту Фирмину.

Новый футбольный симулятор, который обещает превзойти популярные серии FIFA и PES, был анонсирован 25 августа. В конце января будут показаны первые кадры игрового процесса.

Кевин де Брейне
ФК Манчестер Сити
0
Читайте также
«Мой кумир — Туктамышева!» Фигуристка из Индии хочет к Тутберидзе
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мюллер, Бруну Фернандеш и Иммобиле вошли в новую команду недели FIFA 22
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости