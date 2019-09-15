В PES 2020 нашли баннер с оскорблениями в адрес «Ювентуса»

Игроки eFootball Pro Evolution Soccer 2020 обратили внимание на баннер, который держат виртуальные болельщики на матчах с участием «Ювентуса». Если присмотреться, то можно различить надпись JUVEMERDA, что переводится как «Юве — дерьмо». Фанаты туринского клуба возмущены и призывают к бойкоту игры.

В этом году «Ювентус» стал эксклюзивным партнером PES 2020, впервые за 25 лет отказавшись от сотрудничества с разработчиками FIFA. Студия Konami получила права использовать в своем футбольном симуляторе внешность и настоящие имена футболистов, логотип и символику клуба, дизайн игровой формы, а также вид домашнего стадиона. Вместо «Ювентуса» в FIFA 2020 можно сыграть за Piemonte Calcio.

Релиз eFootball Pro Evolution Soccer 2020 состоялся 10 сентября. Игра вышла на ПК, PlayStation 4 и Xbox One. Помимо «Ювентуса», эксклюзивными партнерами PES также являются «Арсенал», «Барселона», «Манчестер Юнайтед» и «Бавария».