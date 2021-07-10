В FIFA 22 появится карточка Александра Мостового
Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой получит свою карточку в FIFA 22, сообщается в Twitter FUT Watch.
По информации источника, в коде игры был обнаружен клуб «Красная Пресня», за который выступал Мостовой. Рейтинг его карточки в футбольном симуляторе составит 86.
Mostovoi 86 pic.twitter.com/hfSAl8elck— FUT Watch (@FutWatch) July 7, 2021
Кроме Мостового в FIFA 22 должны также появиться: Фернандо Морьентес, Робби Кин, Джо Коул, Иван Кордоба, Давид Жинола и Юрген Колер. Все эти игроки будут относиться к «Club Heroes», которого ранее не было в симуляторе.
A bunch of new Club Heroes have since appeared in the Web App:— FIFA 22 News (@UltimateTeamUK) July 6, 2021
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1 июля Мостовой в интервью РБК подтвердил переговоры с разработчиками FIFA 22 EA Sports о его появлении в новой игре.
До FIFA 21 единственным российским футболистом среди «Кумиров» (Icons) был вратарь Лев Яшин.
FIFA 22 выйдет осенью. На ее обложку попал форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе.
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