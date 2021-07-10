Мбаппе рад оказаться на обложке FIFA 22

Нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе признался, что рад стать лицом нового футбольного симулятора FIFA 22. Игрок второй год подряд будет на обложке игры.

«Опять. Горжусь тем, что снова на обложке», — написал Мбаппе в Instagram.

Релиз игры запланирован на октябрь этого года. Точная дата будет объявлена позже. 11 июля будет показан первый трейлер FIFA 22.