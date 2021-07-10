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Мбаппе рад оказаться на обложке FIFA 22

03:59
Кильян Мбаппе. Фото Instagram
Кильян Мбаппе. Фото Instagram
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Нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе признался, что рад стать лицом нового футбольного симулятора FIFA 22. Игрок второй год подряд будет на обложке игры.

«Опять. Горжусь тем, что снова на обложке», — написал Мбаппе в Instagram.

Публикация от Kylian Mbappe` (@k.mbappe)

Релиз игры запланирован на октябрь этого года. Точная дата будет объявлена позже. 11 июля будет показан первый трейлер FIFA 22.

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Евгений Козинов все материалы автора

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