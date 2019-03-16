Украинского киберфутболиста не допустили до участия в официальных турнирах по FIFA 19

Украинец Александр "Grishay10" Гришай смог пройти онлайн-квалификацию на крупные турниры по FIFA 19 - FUT Champions Cup и eChampions League. Первый пройдет 5 - 7 апреля в Лондоне, а второй - 27 - 30 апреля в Манчестере.

Однако украинский киберфутболист не сможет выступить на этих турнирах, так как не был допущен из-за нарушения регламента. Он давал пользоваться своим аккаунтом другим киберфутболистам, что запрещено, поэтому его участие не было одобрено организаторами.

"Официально. Я не буду участвовать в ивент-турнирах от ЕА в этом году. 1 аккаунт - 1 игрок. В FIFA 20 с моей стороны будет другой подход, а этому сезону спасибо за опыт", - написал Гришай на своей странице в социальной сети.