«Ufenok77» встретится с «xAbeldos» в первом раунде плей-офф на турнире FIFA Series 2

Роберт «Ufenok77» Фахретдинов занял второе место в группе С на турнире FIFA Series 2. Игрок встретится с лидером квартета B — Даниилом «xAbeldos» Абельдяевым в первом матче плей-офф.

По итогам групповой стадии турнир покинул Евгений «Yozhyk» Мостовик. Киберспортсмен не выиграл ни одной встречи. Антон «KLENOFF» Кленов также завершил выступление на чемпионате, заняв третье место в группе В.

Турнир проходит 22-30 июня в онлайне. 16 участников из СНГ разыгрывают 4 тысячи долларов.