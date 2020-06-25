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«Ufenok77» встретится с «xAbeldos» в первом раунде плей-офф на турнире FIFA Series 2

25 июня 2020, 08:40

Роберт «Ufenok77» Фахретдинов занял второе место в группе С на турнире FIFA Series 2. Игрок встретится с лидером квартета B — Даниилом «xAbeldos» Абельдяевым в первом матче плей-офф.

По итогам групповой стадии турнир покинул Евгений «Yozhyk» Мостовик. Киберспортсмен не выиграл ни одной встречи. Антон «KLENOFF» Кленов также завершил выступление на чемпионате, заняв третье место в группе В.

Турнир проходит 22-30 июня в онлайне. 16 участников из СНГ разыгрывают 4 тысячи долларов.

Дополнительная информация:

https://www.cybersport.ru/fifa/news/ufenok77-vstretitsya-s-xabeldos-v-pervom-raunde-plei-off-na-vulkan-fifa-series-2

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