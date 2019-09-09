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Рейтинг Роналду в FIFA впервые понизился

21:10

Компания EA Sports опубликовала рейтинги сотни лучших футболистов в выходящей игре FIFA 20. Первое место занял форвард «Барселоны» Лионель Месси с рейтингом 94, а вторым стал Криштиану Роналду из «Ювентуса» (93).

Примечательно, что рейтинг Роналду впервые в FIFA понизился. Предыдущие три года он составлял 94.

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