Разработчки PES 2020 предложил Рибери свою игру вместо FIFA 20

Разработчки eFootball PES 2020 в Twitter ответил полузащитнику «Фиорентины» Франку Рибери, который остался недоволен своей компьютерной моделью в FIFA 20.

«Недавно играл в FIFA 20 с детьми. — Эй, EA Sports (разработчики игры — прим. «СЭ»), кто этот парень?» — написал Рибери.

В ответ страница eFootball PES написала: «Эй, Франк! Ты знаешь этого парня?». К сообщению был прикреплен скриншот модели футболиста из футсима.

Hey Franck! Do you know who this guy is? ? pic.twitter.com/f6HfiH8DZ9 — eFootball PES (@officialpes) October 17, 2019

Рибери недоволен тем, как его изобразили в FIFA 20