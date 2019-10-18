Разработчки PES 2020 предложил Рибери свою игру вместо FIFA 20
01:00
Разработчки eFootball PES 2020 в Twitter ответил полузащитнику «Фиорентины» Франку Рибери, который остался недоволен своей компьютерной моделью в FIFA 20.
«Недавно играл в FIFA 20 с детьми. — Эй, EA Sports (разработчики игры — прим. «СЭ»), кто этот парень?» — написал Рибери.
В ответ страница eFootball PES написала: «Эй, Франк! Ты знаешь этого парня?». К сообщению был прикреплен скриншот модели футболиста из футсима.
Hey Franck! Do you know who this guy is? ? pic.twitter.com/f6HfiH8DZ9— eFootball PES (@officialpes) October 17, 2019