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Разработчики новой части PES показали игровой процесс. Видео

02:16

На выставке Gamescom был представлен новый трейлер футбольного симулятора eFootball, который является продолжением серии Pro Evolution Soccer. В ролике демонстрируются особенности игрового процесса, а также рассказывается о новых игровых функциях и улучшениях.

Ключевые особенности игры: контроль касания мяча, обман защитников, перехваты, физическая борьба, резкие удары, важность дуэлей 1 на 1, улучшенные командные стили игры и новые элементы управления, а также новая система анимации Motion Matching, которая создает более естественные и плавные движения.

Кроме того, будет добавлена новая камера «Дуэль», при которой в ситуациях 1 на 1 картинка будет увеличиваться, позволяя игроку наслаждаться обыгрышем соперника с близкого расстояния.

Релиз eFootball (PES 2022) состоится в начале осени этого года. Однако игра будет выходить частями. Особенностью футсима будет кроссплатформенность — игроки консолей, ПК и смартфонов смогут играть друг против друга без ограничений.

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Евгений Козинов все материалы автора

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