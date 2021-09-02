Анонсирован новый футбольный симулятор Football Player 2023

В среду, 1 сентября, состоялся анонс нового футбольного симулятора Football Player 2023. Разработчиком является Pixelont LLC. Игра намерена конкурировать с такими популярными футсимами, как FIFA и eFootball (ранее известная как PES).

Во время презентации разработчик ответил на вопросы пользователей в Discord. Football Player 2023 будет чем-то средним между FIFA и Football Manager.

«Игра будет похожа на Football Manager, где большая часть игры будет симулирована, но вы сможете играть в игру, как только у вас будет возможность», — сказал DH (ник разработчика).

Игра, выход которой запланирован на август-сентябрь 2023 года, будет платной.

«Нет, игра не будет распространяться бесплатно, но и не так дорого, как FIFA/ 10-20 фунтов стерлингов», — сказал DH.

Напомним, в конце августа был анонсирован еще один новый футбольный симулятор, который будет называться UFL. Игра будет бесплатной.