Киберспорт
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Киберспорт   //    Киберфутбол

Путь Мбаппе, Феликса и Холанна. Опубликован трейлер FIFA 21

00:56
Кильян Мбаппе. Фото Twitter
Кильян Мбаппе. Фото Twitter
Теги:

Компания EA Sports опубликовала полноценный трейлер FIFA 21. В видеоролике, посвященном новому футбольному симулятору, кадры игры переплетаются с фрагментами из жизни нападающего «ПСЖ» Кильяна Мбаппе, игрока «Атлетико» Жоау Феликса, форварда «Боруссии» Эрлина Холанна и защитника «Ливерпуля» Трента Александра-Арнолда.

Также в видеоролике есть фрагменты с экс-нападающим сборной Франции Эриком Кантона, играющим в футсим.

Киберспорт: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир