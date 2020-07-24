Путь Мбаппе, Феликса и Холанна. Опубликован трейлер FIFA 21

Компания EA Sports опубликовала полноценный трейлер FIFA 21. В видеоролике, посвященном новому футбольному симулятору, кадры игры переплетаются с фрагментами из жизни нападающего «ПСЖ» Кильяна Мбаппе, игрока «Атлетико» Жоау Феликса, форварда «Боруссии» Эрлина Холанна и защитника «Ливерпуля» Трента Александра-Арнолда.

Также в видеоролике есть фрагменты с экс-нападающим сборной Франции Эриком Кантона, играющим в футсим.