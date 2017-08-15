"ПСЖ" подписал лучшего киберфутболиста Катара за день до старта FIWC в Лондоне

Французский футбольный клуб "ПСЖ" начал сотрудничество с киберфутболистом Ахмедом "Aameghessib" Аль-Мехесибом из Катара. Информация появилась на официальном сайте клуба за день до старта международного турнира FIFA Interactive World Cup, который пройдет с 16 по 18 августа в Лондоне. "Aameghessib" начал профессиональную карьеру в 2015-м. В этом году он смог победить на региональных отборах к FIWC.

Таким образом, в киберфутбольном подразделении парижан теперь числятся четыре игрока. Помимо Аль-Мехесиба честь "ПСЖ" на FIWC будет защищать "Rafifa13". Примечательно, что оба одноклубника попали в группу XBOX Division Group 2.