Промес включен в команду недели PES 2019

В футбольном симуляторе Pro Evolution Soccer 2019 вышла символическая сборная лучших игроков недели. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

В число игроков, получивших специальные карточки в игре, вошел экс-полузащитник "Спартака" Квинси Промес. 27-летний голландец помог "Севилье" забил 1 гол и сделал 2 голевые передачи в матче 21-го тура чемпионата Испании против "Леванте" (5:0), за что получил рейтинг 89 OVR (Обычный рейтинг Промеса в PES 2019 - 83 OVR. - Прим. "СЭ").

Полностью команда недели выглядит следующим образом: