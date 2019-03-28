Победитель элитной серии Gfinity покинул "Рому"

Ирландский киберфутболист Конран "Rannerz" Тобин покинул AS Roma eSports. После двух лет в составе киберфутбольной команды "Ромы" стал свободным агентом.

- Хочу поблагодарить всех фанатов за поддержку в течение всего моего времени в "Роме", - сказал Тобин. - Это было мечтой, и я особенно благодарен тем, кто дал мне такую возможность.

В 2018 году вместе с Симоном "Zimme" Нюстедтом выиграли элитную серию Gfinity - первый трофей в истории AS Roma eSports. После той победы швед сделал себе легендарную прическу Роналдо.

Киберфутболист "Ромы" сделал себе легендарную прическу Роналдо