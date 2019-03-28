Победитель элитной серии Gfinity покинул "Рому"

Ирландский киберфутболист Конран "Rannerz" Тобин покинул AS Roma eSports. После двух лет в составе киберфутбольной команды "Ромы" стал свободным агентом.
- Хочу поблагодарить всех фанатов за поддержку в течение всего моего времени в "Роме", - сказал Тобин. - Это было мечтой, и я особенно благодарен тем, кто дал мне такую возможность.
В 2018 году вместе с Симоном "Zimme" Нюстедтом выиграли элитную серию Gfinity - первый трофей в истории AS Roma eSports. После той победы швед сделал себе легендарную прическу Роналдо.
Киберфутболист "Ромы" сделал себе легендарную прическу Роналдо
An unforgettable two years... 🏆– AS Roma Esports (@RomaFnatic) 25 марта 2019 г.
Best of luck in the future, @Rannerz 👏 pic.twitter.com/glgnKlldrb
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