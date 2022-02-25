Кейн, Левандовски и Обамеянг вошли в новую команду недели FIFA 22
Компания EA Sports представила 23-ю команду недели FIFA 22, игроков из которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.
Самую высокорейтинговую карточку получил нападающий «Баварии» Роберт Левандовски — 94 OVR. 33-летний поляк в прошлые выходные забил 2 гола в матче 23-го тура бундеслиги против «Гройтер Фюрт» (4:1).
Также в команду вошли Пьер-Эмерик Обамеянг (86 OVR), Харри Кейн (92 OVR), Антонио Рюдигер (85 OVR) и Джейдон Санчо (88 OVR).
Наборы с этими карточками доступны в течение недели начиная со среды, 23 февраля.
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