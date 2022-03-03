Мбаппе, Дембеле и Инсинье вошли в новую команду недели FIFA 22

Компания EA Sports представила 24-ю команду недели FIFA 22, игроков из которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Самую высокорейтинговую карточку получил нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе — 93 OVR. 23-летний француз в матче 26-го тура чемпионата Франции против «Сент-Этьена» (3:1) оформил дубль и сделал голевую передачу.

Также в команду недели вошли Усман Дембеле (85 OVR), Лоренцо Инсинье (87 OVR), Никлас Зюле (84 OVR) и Джованни Симеоне (86 OVR).

Наборы с этими карточками доступны в течение недели начиная со среды, 2 марта.