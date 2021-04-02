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Кьеллини, Азар и Гюндоган вошли в новую команду недели PES 2021

00:19
1 апреля. Новая команда недели PES 2021. Фото Twitter
1 апреля. Новая команда недели PES 2021. Фото Twitter
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Компания Konami представила новую команду недели PES 2021, игроков из которой можно использовать в режиме MyClub. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Самую высокорейтинговую карточку получил защитник сборной Италии Джорджо Кьеллини — 91 OVR. 36-летний итальянец 25 марта помог своей команде переиграть Северную Ирландию (2:0) с сухим счетом.

Наборы (агенты) с этими карточками доступны в течение недели, начиная с четверга.

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