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Мариу Фернандес вошел в новую команду недели FIFA 21

02:04
Мариу Фернандес. Фото Instagram
Мариу Фернандес. Фото Instagram
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Компания EA Sports представила 27-ю команду недели FIFA 21, игроков из которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

В число игроков, получивших IF-карточки, вошел защитник сборной России Мариу Фернандес. Он получил рейтинг 84 OVR.

Наборы с этими карточками доступны в течение недели, начиная со среды.

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