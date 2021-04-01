Мариу Фернандес вошел в новую команду недели FIFA 21

Компания EA Sports представила 27-ю команду недели FIFA 21, игроков из которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

В число игроков, получивших IF-карточки, вошел защитник сборной России Мариу Фернандес. Он получил рейтинг 84 OVR.

Наборы с этими карточками доступны в течение недели, начиная со среды.