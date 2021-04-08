Лингард, Тюрам и Менди вошли в новую команду недели FIFA 21

Компания EA Sports представила 28-ю команду недели FIFA 21, игроков из которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Самую высокорейтинговую карточку получил нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье — 89 OVR. В минувшие выходные 29-летний итальянец забил гол и сделал голевую передачу в матче с «Кротоне» (4:3).

Наборы с этими карточками доступны в течение недели, начиная со среды.