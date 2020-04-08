Карточки Роналдинью могут убрать из FIFA 20 из-за ареста

Компания EA Sports рассматривает вариант с удалением из футбольного симулятора FIFA 20 карточек экс-игрока сборной Бразилии Роналдинью. В режиме игры Ultimate Team доступны 3 варианта карточек 40-летнего бразильца: 89 OVR, 91 OVR и 94 OVR.

По информации ESPN, EA Sports собирается изъять карточки Роналдинью в связи с его арестом в Парагвае. Бразилец попал в тюрьму за въезд в страну по поддельными документам.

Напомним, в декабре 2019 года из FIFA 20 были удалены карточки Марко ван Бастена после использования экс-игроком нацистской фразы во время телевизионного вещания.