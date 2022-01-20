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Сегодня, 00:35

Мюллер, Бруну Фернандеш и Иммобиле вошли в новую команду недели FIFA 22

Евгений Козинов
Корреспондент

Компания EA Sports представила 18-ю команду недели FIFA 22, игроков из которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Самую высокорейтинговую карточку получил полузащитник «Манчестер Юнайтед» — 89 OVR. Аналогичные рейтинги получили полузащитник «Баварии» Томас Мюллер и нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле.

Наборы с этими карточками доступны в течение недели начиная со среды, 19 января.

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