Мюллер, Бруну Фернандеш и Иммобиле вошли в новую команду недели FIFA 22

Компания EA Sports представила 18-ю команду недели FIFA 22, игроков из которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Самую высокорейтинговую карточку получил полузащитник «Манчестер Юнайтед» — 89 OVR. Аналогичные рейтинги получили полузащитник «Баварии» Томас Мюллер и нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле.

Наборы с этими карточками доступны в течение недели начиная со среды, 19 января.