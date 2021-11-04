43-летний Буффон вошел в новую команду недели FIFA 22

Компания EA Sports представила седьмую команду недели FIFA 21, игроков из которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Самую высокорейтинговую карточку получил защитник «ПСЖ» Маркиньюс — 88 OVR. Также в список вошел 43-летний вратарь «Пармы» Джанлуиджи Буффон — 83 OVR.

Наборы с этими карточками доступны в течение недели начиная со среды, 3 ноября.