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43-летний Буффон вошел в новую команду недели FIFA 22

02:23
Джанлуиджи Буффон. Фото Instagram
Джанлуиджи Буффон. Фото Instagram
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Компания EA Sports представила седьмую команду недели FIFA 21, игроков из которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Самую высокорейтинговую карточку получил защитник «ПСЖ» Маркиньюс — 88 OVR. Также в список вошел 43-летний вратарь «Пармы» Джанлуиджи Буффон — 83 OVR.

Наборы с этими карточками доступны в течение недели начиная со среды, 3 ноября.

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Евгений Козинов все материалы автора
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