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Салах, Алаба и Упамекано вошли в новую команду недели FIFA 22

01:32
Мохамед Салах. Фото Instagram
Мохамед Салах. Фото Instagram
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Компания EA Sports представила шестую команду недели FIFA 21, игроков из которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Самую высокорейтинговую карточку получил нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах — 91 OVR. 29-летний египтянин забил 3 гола и сделал голевую передачу в матче против «Манчестер Юнайтед» (5:0).

Наборы с этими карточками доступны в течение недели, начиная со среды, 27 октября.

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Евгений Козинов все материалы автора
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