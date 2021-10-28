Салах, Алаба и Упамекано вошли в новую команду недели FIFA 22
01:32
Компания EA Sports представила шестую команду недели FIFA 21, игроков из которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.
Самую высокорейтинговую карточку получил нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах — 91 OVR. 29-летний египтянин забил 3 гола и сделал голевую передачу в матче против «Манчестер Юнайтед» (5:0).
Наборы с этими карточками доступны в течение недели, начиная со среды, 27 октября.
Читайте также
Вегетарианство, деньги в долг, спарринги с Хабибом и борцами-олимпийцами. Откровенное интервью Ислама Махачева
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю