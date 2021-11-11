Неймар, Горетцка и Аспас вошли в новую команду недели FIFA 22

Компания EA Sports представила восьмую команду недели FIFA 21, игроков из которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Самую высокорейтинговую карточку получил нападающий «ПСЖ» Неймар — 92 OVR. 29-летний бразилец в прошедшие выходные забил два гола в ворота «Бордо» (3:2).

Наборы с этими карточками доступны в течение недели начиная со среды, 10 ноября.