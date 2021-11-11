Киберспорт
Киберфутбол
Новости Статьи DOTA CS:GO League of Legends
Новости   //    Киберспорт   //    Киберфутбол

Неймар, Горетцка и Аспас вошли в новую команду недели FIFA 22

05:55
Неймар. Фото Instagram
Неймар. Фото Instagram
Теги:

Компания EA Sports представила восьмую команду недели FIFA 21, игроков из которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Самую высокорейтинговую карточку получил нападающий «ПСЖ» Неймар — 92 OVR. 29-летний бразилец в прошедшие выходные забил два гола в ворота «Бордо» (3:2).

Наборы с этими карточками доступны в течение недели начиная со среды, 10 ноября.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора
Читайте также
Фастфуд: вред или польза для человека
Блинкен обвинил Россию в провокациях в Донбассе
0