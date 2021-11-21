Женская сборная России победила Данию на чемпионате Европы по керлингу

Женская сборная России по керлингу обыграла команду Дании в третьем матче на чемпионате Европы. Встреча закончилась со счетом 7:3 в пользу россиянок.

В первом матче турнира россиянки уступили команде Шотландии, во второй встрече российская команда одержала победу над сборной Швеции в экстра-энде.

В следующем туре сборная России сыграет с командой Швейцарии.