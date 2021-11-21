Женская сборная России победила Данию на чемпионате Европы по керлингу
19:12
Женская сборная России по керлингу обыграла команду Дании в третьем матче на чемпионате Европы. Встреча закончилась со счетом 7:3 в пользу россиянок.
В первом матче турнира россиянки уступили команде Шотландии, во второй встрече российская команда одержала победу над сборной Швеции в экстра-энде.
В следующем туре сборная России сыграет с командой Швейцарии.
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