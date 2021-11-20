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Женская сборная России по керлингу стартовала с победы над Шотландией на чемпионате Европы

13:47
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Женская сборная России по керлингу стартовала с победы на чемпионате Европы.

В первом матче на турнире россиянки обыграли Шотландию со счетом 6:3.

Чемпионат Европы проходит с 20 по 27 ноября в Лиллехаммере (Норвегия). Следующий матч сборная России проведет сегодня, 20 ноября против Швеции, начало — в 19.00 (мск).

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Иван Торопцев все материалы автора
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