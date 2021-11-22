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Женская сборная России проиграла швейцаркам в матче чемпионата Европы по керлингу

Россия проиграла Швейцарии в матче чемпионата Европы по керлингу
13:16

Женская сборная России по керлингу проиграла команде Швейцарии (6:10) в четвертом матче чемпионата Европы.

Команду представляют Алина Ковалева (скип), Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова.

В следующем матче сборная России сыграет с командой Германии.

Керлинг

Чемпионат Европы

Женщины

Групповой этап

Россия — Швейцария — 6:10

Германия — Шотландия — 5:9

Турция — Дания — 7:6

Эстония — Чехия — 5:7

Швеция — Италия — 5:3

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Виктория Кравченко все материалы автора
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