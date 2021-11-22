Женская сборная России проиграла швейцаркам в матче чемпионата Европы по керлингу
Россия проиграла Швейцарии в матче чемпионата Европы по керлингу
13:16
Женская сборная России по керлингу проиграла команде Швейцарии (6:10) в четвертом матче чемпионата Европы.
Команду представляют Алина Ковалева (скип), Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова.
В следующем матче сборная России сыграет с командой Германии.
Керлинг
Чемпионат Европы
Женщины
Групповой этап
Россия — Швейцария — 6:10
Германия — Шотландия — 5:9
Турция — Дания — 7:6
Эстония — Чехия — 5:7
Швеция — Италия — 5:3
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