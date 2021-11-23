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Женская сборная России по керлингу обыграла команду Германии на чемпионате Европы

14:12
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Женская сборная России по керлингу одержала победу над командой Германии в матче шестого тура предварительного этапа чемпионата Европы.

Встреча проходила в норвежском Лиллехаммере и завершилась со счетом 7:4.

В седьмом туре российская сборная встретится с командой Италии.

Напомним, что Россия выступает в дивизионе А с командами Швеции, Шотландии, Чехии, Дании, Эстонии, Германии, Италии, Швейцарии и Турции.

По итогам кругового турнира четыре лучшие сборные выйдут в полуфинал. Финал состоится 27 ноября.

Керлинг
Чемпионат Европы
Женщины
Групповой этап

Россия — Германия — 7:4
Швейцария — Эстония — 10:4
Дания — Чехия — 7:4
Шотландия — Италия — 7:8
Турция — Швеция — 4:6

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Карен Саркисян все материалы автора
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