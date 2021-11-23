Женская сборная России по керлингу обыграла команду Германии на чемпионате Европы
14:12
Женская сборная России по керлингу одержала победу над командой Германии в матче шестого тура предварительного этапа чемпионата Европы.
Встреча проходила в норвежском Лиллехаммере и завершилась со счетом 7:4.
В седьмом туре российская сборная встретится с командой Италии.
Напомним, что Россия выступает в дивизионе А с командами Швеции, Шотландии, Чехии, Дании, Эстонии, Германии, Италии, Швейцарии и Турции.
По итогам кругового турнира четыре лучшие сборные выйдут в полуфинал. Финал состоится 27 ноября.
Керлинг
Чемпионат Европы
Женщины
Групповой этап
Россия — Германия — 7:4
Швейцария — Эстония — 10:4
Дания — Чехия — 7:4
Шотландия — Италия — 7:8
Турция — Швеция — 4:6
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