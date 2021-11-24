Женская сборная России победила Италию на чемпионате Европы по керлингу

Женская сборная России по керлингу обыграла команду Италии в матче седьмого тура предварительного этапа чемпионата Европы. Россиянки выиграли со счетом 7:5.

В следующем туре российская команда встретится со сборной Турции.

Керлинг

Женщины

Групповой этап

Италия — Россия — 5:7

Турция — Германия — 6:9

Эстония — Швеция — 4:7

Швейцария — Дания — 8:3

Чехия — Шотландия — 1:9