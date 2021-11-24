Женская сборная России победила Италию на чемпионате Европы по керлингу
01:40
Женская сборная России по керлингу обыграла команду Италии в матче седьмого тура предварительного этапа чемпионата Европы. Россиянки выиграли со счетом 7:5.
В следующем туре российская команда встретится со сборной Турции.
Керлинг
Женщины
Групповой этап
Италия — Россия — 5:7
Турция — Германия — 6:9
Эстония — Швеция — 4:7
Швейцария — Дания — 8:3
Чехия — Шотландия — 1:9
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