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Женская сборная России победила Италию на чемпионате Европы по керлингу

01:40
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Женская сборная России по керлингу обыграла команду Италии в матче седьмого тура предварительного этапа чемпионата Европы. Россиянки выиграли со счетом 7:5.

В следующем туре российская команда встретится со сборной Турции.

Керлинг

Женщины

Групповой этап

Италия — Россия — 5:7

Турция — Германия — 6:9

Эстония — Швеция — 4:7

Швейцария — Дания — 8:3

Чехия — Шотландия — 1:9

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Иван Шитик все материалы автора
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