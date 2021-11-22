Женская сборная России по керлингу победила команду Чехии на чемпионате Европы. Россиянки выиграли со счетом 9:2.

За российскую команду выступают Алина Ковалева, Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина, Мария Комарова.

В турнирной таблице россиянки делят третье место с командами Турции, Швейцарии и Швеции.

Керлинг

Чемпионат Европы

Женщины

Групповой этап

Германия — Дания — 10:5

Швейцария — Швеция — 3:8

Чехия — Россия — 2:9

Италия — Турция — 6:9

Шотландия — Эстония — 10:3