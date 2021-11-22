Женская сборная России по керлингу победила команду Чехии
20:56
Женская сборная России по керлингу победила команду Чехии на чемпионате Европы. Россиянки выиграли со счетом 9:2.
За российскую команду выступают Алина Ковалева, Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина, Мария Комарова.
В турнирной таблице россиянки делят третье место с командами Турции, Швейцарии и Швеции.
Керлинг
Чемпионат Европы
Женщины
Групповой этап
Германия — Дания — 10:5
Швейцария — Швеция — 3:8
Чехия — Россия — 2:9
Италия — Турция — 6:9
Шотландия — Эстония — 10:3
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