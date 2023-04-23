Сергей Веневцев: «Скоро в Заполярье появятся звезды керлинга»

Вице-президент Федерации керлинга России Сергей Веневцев рассказал о значении традиционного турнира Nornickel Curling Cup, стартовавшего в воскресенье в Дудинке.

«Мы на привычном высоком уровне открыли традиционный, уже седьмой турнир в Заполярье. Он примечателен еще и тем, что буквально накануне мы дали старт развитию керлинга и в соседнем Норильске, провели детские и взрослые соревнования. Думаю, два города будут конкурировать, развивать наш вид спорта и в скором времени здесь появятся звезды керлинга. Каждые такие соревнования дают всплеск интереса — в нашем Красноярском крае уже более четырех тысяч занимающихся, и их будет еще больше. Люди посмотрят соревнования и будут звонить нам с просьбой записать детей в секции. Мы только рады. И у спортсменов большой интерес к турниру в Дудинке — мы проводим серьезный отбор в регионе. Все знают, что нужно к концу сезона так выступить, чтобы получить возможность проявить себя на международном уровне», — заявил Веневцев.

Он также рассказал, что они принимали спортсменов из Канады, Швейцарии, Италии и Швеции.

«К нам приезжали керлингисты из Канады, Швейцарии, Италии, Швеции, теперь дебютируют спортсмены из Сербии и Казахстана — всем здесь очень нравится, потому что северная земля очсень гостеприимная», — добавил Веневцев.

Турнир в Дудинке проводится с 2016 года, с 2017-го он стал международным. В нынешнем розыгрыше 10 команд определяют лучших в дисциплине дабл-микст.