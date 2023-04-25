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Сегодня, 17:54

Брызгалова и Крушельницкий в полуфинале Nornickel Curling Cup

Антон Бабошин
Корреспондент
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На традиционном турнире по керлингу Nornickel Curling Cup, проходящем в Дудинке, определились полуфиналисты, в число которых вошли Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий.

Пара, воссоединившаяся на льду после пятилетнего перерыва, в заключительном матче группы А проиграла действующим чемпионам России в дисциплине дабл-микст Кире Езех и Олегу Красикову со счетом 5:7. После этого у трех команд оказалось равное количество побед — по три, и по одному успеху в очных встречах. Пришлось определять полуфиналистов по дополнительным показателям. По результатам постановочных бросков лучшими оказались Брызгалова и Крушельницкий, второе место досталось Елизавете Трухиной и Николаю Лысакову. А лишними стали Езех и Красиков, завершившие борьбу на турнире.

— Конечно, обидно не попасть в полуфинал только по дополнительным показателям, — сказала Езех «СЭ». — Но мы все равно закончили турнир на хорошей ноте. Как говорил один мой тренер, хорошая команда завершает турнир победой. Так мы и сделали, поэтому собой довольны. Да, в начале у нас не получилась первая игра, но потом все складывалось хорошо. Мы с Олегом видим перспективу, нам нравится играть вместе.

В группе В на два места в полуфинале также претендовали три дуэта. В первый день турнира представляющие Красноярский край Анна Самойлик и Владимир Морозов в напряженном матче обыграли Галину Арсенькину и Александра Еремина — 7:6. Во второй — Арсенькина и Еремин в не менее упорной борьбе взяли верх над многолетним партнером Галины по женской сборной Алиной Ковалевой и скипом мужской национальной команды Алексеем Тимофеевым со счетом 8:6. Наконец, во вторник Ковалева и Тимофеев победили Самойлик и Морозова — 8:3.

В итоге по постановкам третьими остались красноярцы, а Арсенькина и Еремин опередили Ковалеву с Тимофеевым. Таким образом, в среду утром в полуфиналах встретятся Брызгалова/Крушельницкий с Ковалевой/Тимофеевым и Арсенькина/Еремин с Трухиной/Лысаковым.

Александр Крушельницкий
Анастасия Брызгалова
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