Сидорова рассказала, что может завершить выступления на уровне сборной

Четырехкратный призер чемпионатов мира по керлингу Анна Сидорова рассказала в интервью «СЭ», что в ближайшем будущем планирует закончить с выступлениями за сборную страны и попробовать начать карьеру на телевидении.

— Я сейчас в поисках себя. Не то что я не знаю, чем хочу заниматься, скорее наоборот, активно готовлюсь перейти в новую сферу деятельности, так что, скорее всего, в ближайшем будущем останусь без спорта на профессиональном уровне. При этом собираюсь продолжать выступать за свой регион, Краснодарский край. Спорт и керлинг из моей жизни насовсем не уйдут. Буду тренироваться просто уже не на уровне сборной, а больше по линии клуба.

Вообще, планирую работать на телевидении. Но для того чтобы метнуться туда спустя почти 24 года в спорте, нужно подготовиться. Я максималист по жизни, не могу просто так — захотелось — и пошла, имея за спиной лишь желание. Понимаю, что нужно соответствовать профессии, которую ты выбрал. Мои слова, когда я приходила в керлинг, были такими: «Хочу быть как минимум хороша в своей профессии, а как максимум — лучше всех». Сейчас занимаюсь техникой речи, работаю с преподавателями, готовлюсь.

На минувшем турнире Nornickel Curling Cup 2022 Сидорова вместе с Маргаритой Фоминой, Кирой Езех и Екатериной Галкиной заняла четвертое место.